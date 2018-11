Video: Klokkenparade met nieuwe reus wordt warm onthaald Apotheose is de inhuldiging van de Vredesbeiaard Vanessa Dekeyzer

11 november 2018

17u24 0 Aarschot In heel wat gemeenten werd vandaag het einde van WOI herdacht. In Aarschot gebeurde dat op een bijzondere manier, namelijk met een grootse klokkenparade door het stadscentrum. De apotheose volgde aan het einde van de parade met de feestelijke inhuldiging van de Vredesbeiaard.

De parade was een echt spektakel. Er waren dansers, steltenlopers, trommelkorpsen, fanfares, figuranten in klederdracht, praalwagens en een rijdende beiaard. Ook percussiegroep DrumSpirit, de winnaar van ‘Belgium’s Got Talent’, liep mee in de stoet. Verder kon je Lowieke de Kasseiestamper, de nieuwe Aarschotse stadsreus, in primeur bewonderen.

De optocht liep van aan het stedelijk museum in de Elisabethlaan naar de Schaluinevest, Gasthuisstraat, Bogaardenstraat, Theo De Beckerstraat, Grote Markt, Martelarenstraat, Leuvensestraat, Bonewijk, Albertlaan en het Begijnhof om te eindigen aan het Hertogelijk Plein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar kon het grote publiek een levensechte kopie van de Aarschotse Vredesbeiaard met 51 klokken bewonderen. Op de echte beiaard mocht Jo Haazen het inhuldigingsconcert spelen.

De parade lokte ondanks het gure weer toch heel wat kijklustigen. “Het was zeker de moeite”, zegt Ronan De Bruyn. “Al heb ik anno 2018 wel mijn bedenkingen bij de grote investering die deze Vredesbeiaard van de stad Aarschot vraagt. Misschien had dat geld beter ergens anders voor aangewend. Maar goed, folklore is ook belangrijk.”