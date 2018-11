VIDEO : Bewoonster gewond bij brand Kristien Bollen

21 november 2018

Brandweerlui van de post Scherpenheuvel moesten gisterenavond iets over 22 uur uitrukken voor een woningbrand in de Molendreef in Rillaar. Voor een nog ongekende reden was een zetel beginnen smeulen, dat ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Brandweerlui hadden het vuur snel onder controle. De bewoonster bleek echter gewond. Het mug-team van het AZ Diest kwam ter plaatse, de dame die brandwonden opgelopen had aan handen en voeten werd ter verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hoewel de oorzaak niet helemaal duidelijk is, is kwaad opzet uitgesloten. Vermoedelijk is het incident te wijten aan een defect van een elektrisch verwarmingsdekentje of aan een elektrisch verwarmingsvuurtje. De dame kan tijdelijk bij familie terecht.