Verwoestende brand chirolokalen vermoedelijk aangestoken 02u42 1 Kristien Bollen De enorme vlammenzee verlichtte de hele omgeving van de chirolokalen. Aarschot In de oude chirolokalen in Ourodenberg is gisteravond een zware brand uitgebroken. Buurtbewoners sloegen alarm. De brandweer kon niet voorkomen dat de lokalen volledig in de vlammen opgingen, de containers met materiaal konden wel gered worden. Hoe de brand is kunnen ontstaan, wordt onderzocht. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De brand werd rond 19 uur door buurtbewoners opgemerkt. "Ik kreeg telefoon van een buurvrouw, die vertelde dat ze grote vlammen zag komen vanuit onze lokalen", vertelt hoofdleidster Kato Govaerts. "Meteen ben ik in de wagen gesprongen. Toen ik aankwam, waren de politie en de brandweer al ter plaatse, maar ze konden nog weinig doen. Het was een enorme uitslaande brand. Volgens de politie zou het om een aangestoken brand gaan."





De chiro kreeg in het verleden al eens te maken met hangjongeren, maar of zij iets te maken hebben met de zaak, is voorlopig giswerk. "Er zijn blijkbaar wel verdachten, maar de politie heeft hen nog niet kunnen klissen", aldus Govaerts. "Onlangs zijn er nog verenigingen het slachtoffer geworden van brandstichting en we vreesden hier wel voor."





Het oude gebouw, dat voornamelijk als opslagplaats gebruikt werd, is verloren, net als het meeste van het materiaal dat er lag. "Tafels, stoelen, koelkasten en speelmateriaal zijn we kwijt. Dit is een zwaar verlies. We hadden dan wel plannen voor een nieuwbouw, maar die zijn nog verre van concreet. Gelukkig kon de brandweer de containers met materiaal van andere verenigingen naast het terrein wel vrijwaren", zegt Govaerts. Ze verzekert dat de kinderen zelf weinig hinder zullen ondervinden. De chirowerking ging immers nu al door in de lokalen naast de school. Toch zal de jeugdbeweging nu sneller werk moeten maken om geld in te zamelen voor een nieuwbouw. "Iedereen is dan ook welkom nu zaterdag op de Jeneverdrink op de parking van de apotheek aan het kruispunt van de Oude Mechelsebaan en de Roodhuisstraat."(KBG)





Foto Kristien Bollen De lokalen gingen volledig in de vlammen op.