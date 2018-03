Vernieuwd tuincentrum Oh'Green open voor publiek 15 maart 2018

Het vernieuwde tuincentrum Oh' Green aan de Diestsesteenweg is woensdag geopend voor het publiek. Het voormalige Intratuin werd de voorbije maanden grondig verbouwd en is de eerste van een nieuwe generatie winkels van de keten Oh'Green. "Niet enkel tuiniers kunnen er terecht, maar ook dierenliefhebbers en wie op zoek is naar ideeën voor wooninterieur. Experts staan klaar om advies te geven", zegt shopmanager Jelle Van Opstal. "In het voorjaar houden we een kookatelier en workshops barbecue."





Jacqueline en Christiane wonen om de hoek en zijn trouwe klanten, als sinds Infratuin bestond.





"We hebben de werkzaamheden kunnen volgen vanuit onze achtertuin. De vernieuwing is een vooruitgang. We staan als een van de eerste in de rij om onze kar vol te winkelen met lenteaankopen. We komen voor de grote keuze aan bloemen."





Ook zaterdag en zondag zijn het nog 'big days'. Bloemenmeisjes verwelkomen de klanten, die een goodiebag krijgen met een plantje. Bij de ingang staat een foodtruck. De uitbreiding is nog niet helemaal afgerond. In de bijbouw komt tegen het einde van dit jaar een nieuwe horecazaak, die het populaire Gaby's Coffeegarden vervangt. (VDWT)