Vernieuwd stadhuis opent op 16 mei ALLE LOKETTEN KOMEN OP GELIJKVLOERS VOOR BETERE DIENSTVERLENING GEERT MERTENS

09 mei 2018

02u37 0 Aarschot Alle loketten van het Aarschotse stadhuis vind je vanaf woensdag 16 mei terug op het gelijkvloers. Dan opent de vernieuwde balie. Inwoners hoeven nu niet meer te crossen van verdieping naar verdieping. Voortaan zitten alle diensten gecentraliseerd op de benedenverdieping.

Met het vernieuwde gelijkvloers wil het stadsbestuur de dienstverlening naar de burgers toe verbeteren. "We willen voorgoed vaarwel zeggen tegen de onaangename wachtrijen aan de loketten", zegt schepen van Burgerzaken Steven Omblets (CD&V). Vroeger liepen de wachttijden, tot grote frustratie van de bewoners, op tot veertig à vijftig minuten. Deze wachttijden moeten binnenkort tot het verleden behoren.





"We introduceren een nieuw systeem van klantgeleiding waarbij burgers een ticket moeten nemen. Als ze binnenkomen, kunnen ze aan een zuil een ticket nemen. Daarna nemen ze plaats in een wachtruimte waar ze in alle rust kunnen wachten tot hun volgnummer op een scherm verschijnt. Hierop staat het loket waar ze daarna naartoe moeten gaan. Een loketbediende helpt hen daar verder."





Raadzaal is verdwenen

"De verbouwing gebeurde in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)", voegt schepen van Patrimonium Bob Verstraete (Open Vld) eraan toe. "De benedenverdieping is ingrijpend veranderd." Van de vroegere raadzaal is geen spoor meer. Een nieuwe balie en nieuwe, aparte loketten zijn op de plaats verrezen. "We zetten ook in op een toegankelijk en energiezuinig dienstencentrum."





In een volgende fase wordt er nog een 'vliesgevel' voor het stadhuis opgetrokken. "Dat is een glazen wand die volledig isolerend en zonwerend is. Ook de verwarming wordt vernieuwd. In de toekomst kan deze per verdieping geregeld worden."





Dat was nu niet het geval. Onder meer in het kantoor van burgemeester André Peeters (CD&V) was het in de winter soms ijskoud en in de zomer snikheet. "In de winter gebruik ik een elektrisch vuur omdat je anders bevriest", zei hij hier eerder al over. De totale renovatie duurt tot de volgende legislatuur. Er hangt een prijskaartje aan van 4,5 miljoen euro. De eerste plannen om het Aarschotse stadhuis te vernieuwen gaan al meer dan tien jaar terug. Door de jaren is het plan steeds stukje bij beetje afgezwakt zodat het ondertussen een light-versie is geworden van het oorspronkelijke idee. De feestelijke opening van het vernieuwde stadhuis vindt plaats op zaterdag 19 mei van 11 tot 13 uur. Aan de vernieuwde balie kan je een speeddate met een schepen doen. In het Stadspark opent een expo over de Aarschotse stadhuizen en de gemeentehuizen van Gelrode, Langdorp en Rillaar. De Heemkundige Kring heeft ook een boek over de materie gemaakt.