07 december 2018

De Aarschotse brandweer moest deze voormiddag rond 11.15 uur uitrukken voor een spoor van mazout dat op de rijbaan op de Ketelbrug aan de Langdorpsesteenweg in Aarschot was terechtgekomen. Over een afstand van 200 meter moest de brandweer op beide rijstroken het wegdek reinigen.