Verkoopsdirecteur wordt (voor even) alpinist 14 juni 2018

02u27 0 Aarschot Al zes maanden bereidt Ward Uytterhoeven (36) uit Aarschot zich voor op de uitdaging van zijn leven, namelijk de beklimming van de Elbroes. Dat is de hoogste berg van het Europese continent in Rusland.

Uytterhoeven is in het dagelijks leven verkoopsdirecteur van een organisatie die ziekenhuisbedden maakt. "Dit is een droom die uitkomt", zegt hij. Op 17 juni vertrekt hij.





In totaal nemen zeven Belgen deel aan de beklimming van de 5.642 meter hoge berg. Uytterhoeven is de enige uit onze streek. "De beklimming is technisch niet zo moeilijk maar vraagt veel op mentaal en fysiek vlak", vertelt Ward. "We zitten in arctische temperaturen. Ze schommelen tussen de min vijf en min twintig graden. Ik ben ook geen alpinist. Eigenlijk heb ik nog nooit geklommen. Dit is voor mij een uitdaging."





20 kilo kwijt

De voorbije maanden is Ward intensief beginnen trainen. "Op zes maanden tijd ben ik al twintig kilogram lichter geworden", zegt hij.





Door zijn drukke job kan Ward ook niet deelnemen aan een hoogtestage die zijn expeditieleden momenteel in het buitenland houden. "Ik slaap nu in een hoogtetent in mijn slaapkamer", lacht hij. "Via de computer wordt de zuurstof zo gesimuleerd waardoor het lijkt alsof ik op een berg van 5.500 meter hoogte slaap."





De tocht is ook niet zonder gevaren.





"Er vallen zo'n dertig doden op jaarbasis", voegt hij eraan toe. "Het is dus wel een hachelijke onderneming." (GMA)