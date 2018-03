Verkeerssituatie aangepast voor carnavalsweekend 08 maart 2018

Vanaf morgen tot en met zondag viert Aarschot carnaval met een feesttent op de Grote Markt, een carnavalskermis op de Grote Markt en de Bonewijk en een carnavalsstoet op zaterdagavond. In het kader van de carnavalsactiviteiten wordt de verkeerssituatie in Aarschot-centrum aangepast. Voor een overzicht van de verkeersaanpassingen per straat: https://www.aarschot.be/aangepaste-verkeerssituatie-carnavalsweekend (KBG)