Verkeerscontrole levert 8.245,70 euro op 14 juni 2018

Elf medewerkers van de PZ Demerdal-DSZ en drie aspirant-inspecteurs voerden deze week twee verkeerscontroles uit. Op dezelfde plaats en tijdstip werd ook een controle uitgevoerd door inspecteurs van de Vlaamse Belastingdienst. De controle in Diest gebeurde op de Halensebaan : 65 voertuigen werden gecontroleerd. Drie bestuurders (een 24-jarige uit Lummen, een 32-jarige uit Aarschot en een 47-jarige uit Beringen) bleken positief op de speekseltest (drugs), hun rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. De politie stelde ook een pv op voor een verboden wapen, één pv voor een voertuig waarbij het keuringsattest langer dan 1 jaar vervallen was en één pv als gevolg van overlading. De controle in Scherpenheuvel gebeurde op de Mannenberg, daar werden 45 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder bleek onder invloed van alcohol, het rijbewijs van de 65-jarige man uit Aarschot werd ingehouden voor 6 uur. Twee bestuurders (39-jarige vrouw uit Scherpenheuvel en een 29-jarige man uit Genk) waren onder invloed van drugs , hun rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Eén voertuig was niet verzekerd en werd getakeld, er was ook één onmiddellijke inning voor vervallen keuringsattest en één pv wegens het niet gebruiken van de autogordel. De Vlaamse belastingdienst kon tijdens de actie 8.245,70 euro ontvangen als gevolg van niet betaalde verkeersbelastingen. (KBG)