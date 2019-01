Verhalenfestival De Merode strijkt neer op 17 februari Kristien Bollen

22 januari 2019

15u59 0

Van 15 februari tot en met 3 maart is het Verhalenfestival De Merode te gast in verschillende steden en gemeenten in de regio. Op 17 februari doet het festival Aarschot aan. Je ontdekt leuke weetjes over onze stad en maakt kennis met spannende volksverhalen.

Op het verhalenfestival kom je te weten hoe de stad Aarschot aan haar naam kwam en waar de namen Bekaf, Orleanstoren en Zwanestraatje vandaan komen. Je hoort er waarom Aarschottenaren ‘kasseistampers’ genoemd worden en je maakt kennis met de rivaliteit tussen kastelen Nieuwland en Rivieren en de Zeven Weeën. Wie niet weet waarom Sint-Rochus de patroonheilige van de stad is en waarom de Aarschottenaren op 15 augustus de stad versieren met ‘lichtekes’, is op het verhalenfestival aan het juiste adres. De stadsgidsen nemen je mee op stap door Aarschot. Ze vertellen spannende volksverhalen voor jong en oud. Denk maar aan het verzonken kerkje van Weerde, het mysterieuze klokkengelui bij kerstnacht, het verhaal van de mosselboot of van de Onze-Lieve-Vrouw ter Ontscheping, de loekebeer en de korenpater. Ideaal voor gezinnen met kinderen.

Meer info?

Ben je benieuwd naar al deze vertelsels ? Op zondag 17 februari om 14 uur, 14.30 uur en 15 uur starten er rondleidingen in ’t Bruine Café van het Stedelijk Museum (Elisabethlaan 103 - 3200 Aarschot). Een rondleiding duurt 2 uur. Nadien kan je in ’t Bruine Café genieten van een lokaal biertje of iets anders. Je betaalt 4 euro, inclusief hapje en drankje. Reserveren kan via museum@aarschot.be of 016 56 84 51.