VELOKadee verhuurt kinderfietsen aan station Tom Van de Weyer

07 november 2018

14u31 0 Aarschot Kinderen tot 12 jaar kunnen voortaan een fiets huren bij het Fietspunt van Velo aan het station van Aarschot. De stad heeft een overeenkomst gesloten met VELOKadee. Het verhuurbedrijf voor kinderfietsen heeft al vestigingen in Leuven, Herent en Haacht.

“We hebben 400 fietsen in omloop”, zegt Jos Vandikkelen, directeur van Velo. “De modellen gaan van een loopfietsje voor peuters tot een groot model voor kinderen van ongeveer 12 jaar. Ze zijn volledig uitgerust voor het verkeer. Je huurt op de groei: als het kind te groot geworden is voor de fiets, ruil je hem in voor een groter exemplaar.”

Je betaalt 60 euro per jaar, of 12 euro voor het sociaal tarief. Een waarborg hoef je niet te geven. In de prijs zitten de onderhoudskosten inbegrepen, net als slijtage bij normaal gebruik van de fiets. Beschadigingen zijn wel voor eigen rekening. “VELOKadee staat niet alleen voor duurzame mobiliteit, maar verstevigt ook de sociale tewerkstelling”, zegt schepen van Sociale Economie Geert Schellens (sp.a). “Het Fietspunt krijgt uitbreiding met een atelier in een oude smidse tegenover het station.”

Fietsstad

“Het is Fietspunt en het station zijn cruciaal in ons komende beleidsplan om van Aarschot een volwaardige fietsstad te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Wie een fiets wil huren, belt best naar 016/48.23.79. Vervolgens kan je aan het Fietspunt het contract tekenen en de fiets afhalen. Info op www.velokadee.be.