Veelpleger aangehouden 15 mei 2018

02u32 0

Een 38-jarige man uit Diest is op vrijdag 11 mei betrapt op een winkeldiefstal in een supermarkt in Hasselt. De man had twee blikjes bier gestolen. Hij stond echter geseind voor verschillende andere feiten van diefstal, woonstschennis en weerspannigheid in Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot in de periode van november 2017 tot nu. De man werd verhoord en bekende een fietsdiefstal aan het station van Diest en een inbraak in een auto in Aarschot waarbij een geluidinstallatie werd gestolen. De man wordt onder andere ook verdacht van inbraken in caravans in Diest en diefstal uit voertuigen in Diest. Het parket vorderde de onderzoeksrechter, die de man onder aanhoudingsmandaat plaatste. De recherche van PZ Demerdal-DSZ onderzoekt of de man nog in verband kan gebracht worden met andere feiten. (KBG)