Varkensvlees te koop tijdens Sint-Antoniusfeesten 02u29 0

De kerkfabriek en dorpsraad van Wolfsdonk houden zondag 21 januari hun 26ste Sint-Antoniusfeesten. Na de eucharistieviering om 10.30 uur in de Sint-Antoniuskerk begint in zaal Den Abt rond 11.15 uur de verkoop van varkensvlees per opbod. Je kan bieden op spek, pensen, hespen, kipkap, de poten en de kop van het varken. Zoals ieder jaar wordt het vlees geleverd door slagerij Lodts. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de betaling van de kosten aan de zaal Den Abt. (VDWT)