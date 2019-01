Vandaal wordt geïnterneerd KAR

16u12 0 Aarschot Een 39-jarige man is door de rechter geïnterneerd na verschillende gevallen van beschadigingen en bedreiging in Aarschot.

J.S. sloeg in november 2016 een raam stuk bij voetbalclub SC Aarschot. De dertiger vernielde ook drie zitjes in de tribune en een houten paneel. Hij bedreigde ook een persoon op de parking van een middelbare school in Aarschot met een loodjesgeweer. S. drong ook enkele malen een huis binnen in de veronderstelling dat het zijn woning was. Toen de bewoners hem duidelijk maakten dat dat niet het geval was, trok hij de nummerplaten van hun auto en beschadigde de ruiten en ruitenwissers. S. gaf zelf te kennen dat hij soms een periode van psychoses doormaakte. Een deskundige oordeelde dat de dertiger kampte met schizofrenie van het paranoïde type. S. zou in staat zijn om opnieuw strafbare feiten te plegen. Na de feiten in november 2016 werd S. gedwongen opgenomen. De rechter verklaarde hem ontoerekeningsvatbaar en sprak de internering uit.