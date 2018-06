Van onbeheerde wildernis naar trendy paintballbos 11 juni 2018

Red Fox Paintball heeft aan de Zoot in Rillaar een paintballbos geopend. Groepen kunnen zich op twee terreinen, van respectievelijk 3500 m2 en 4000 m2, met een paintballgeweer uitleven. Uitbater is Benjamin Van Genechten. "Tien jaar geleden zijn we in Kessel begonnen met paintballgevechten op drie terreinen", vertelt hij. "Drie jaar geleden beslisten we om uit te breiden en uiteindelijk is onze keuze op Aarschot gevallen."





"We vonden twee grote terreinen aan de Zoot. Ideaal gelegen, want er valt in de wijde omgeving geen bewoning te bespeuren. In september vorig jaar was alles rond en toen zijn we direct begonnen met de opkuis. Het was een wildernis. Er was nooit aan bosbeheer gedaan. De site lag vol omgevallen bomen, afval zoals autobanden, vuilniszakken en oude palletten. We hebben een hele winter doorgewerkt en twintig kubieke meter afval weggehaald. Met natuurlijke materialen hebben we allerlei attributen gebouwd, zoals een centrale uitkijktoren die moet ingenomen worden tijdens het spel."





Zowel volwassenen als kinderen vanaf 10 jaar kunnen er terecht voor een spelletje paintball. Het hele terrein is met een net afgespannen zodat geen enkel balletje de verkeerde kant kan opvliegen. Het terrein is meteen een succes: afgelopen zaterdag streken er al drie groepen neer. Voor meer info kan je terecht op de website red-fox.be. (GMA)