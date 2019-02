Valt uitbouw ‘De Haven’ in het water? Activiteiten in voormalige bedrijfsgebouwen Cristal Monopole botsen op tegenstand in omgeving Geert Mertens

05 februari 2019

17u35

Valt het plan om de oude bedrijfsgebouwen van drankenproducent Cristal Monopole om te vormen tot belevingsplek ‘De Haven’ in het water? Een aantal buurtbewoners is gekant tegen het initiatief. “Het kan toch niet dat er op een site, die bedoeld is om te wonen, een feestzaal komt die, zonder vergunning, luide muziek speelt?” klinkt het bij de tegenstanders.

‘De Haven’ startte in de zomer als een tijdelijke pop-up. Ondertussen werkt de initiatiefnemer aan een permanente vergunning voor de site. “We willen doorgroeien naar een duurzaam verhaal”, zegt Steve Moens van De Haven. “Het gaat niet louter om muziekactiviteiten. De site moet uitgroeien tot een plek voor evenementen waarvoor er momenteel geen ruimte is in de stad. Binnenkort willen we bijvoorbeeld ook starten met de organisatie van een boerenmarkt.”

Het project moet de verpauperde stationsomgeving nieuw leven inblazen. De bedrijfsgebouwen van Cristal Monopole stonden tot voor de zomer leeg. Van de eigenaar hebben de initiatiefnemers toestemming gekregen om de site te gebruiken voor de organisatie van hun activiteiten.

“We willen nu, in samenwerking met de buurt, tot een mooi project komen”, gaat Steve verder. “Het groeit echt vanuit de buik. Heel wat mensen staan erachter. We willen ook investeren om de hinder tot een minimum te beperken. Zo plannen we investeringen om de akoestiek in het gebouw te verbeteren en het geluidsniveau voor de buurt tot een minimum te beperken. Bovendien wordt ieder evenement aangevraagd via de stad. Per event wordt er, al dan niet, toelating verleend.”

De site is, voor de organisatie van activiteiten, ideaal gelegen. “Ze ligt pal aan het station”, aldus Moens. “In het weekend staan er bijna geen wagens en kan de parking gebruikt worden door bezoekers. Ook met de trein zijn de evenementen gemakkelijk bereikbaar.”

In maart worden er bijvoorbeeld Insane Days ingericht. Dat is een urban sports festival voor jong en oud met freerun, parkour, klimmuur en skate-initiatie.

Niet iedereen is tevreden met deze gang van zaken. De syndicus van het gebouw Sas & Kolk, dat pal tegenover de site is gelegen, contacteerde het stadsbestuur. “De voorbije zomer werd het tijdelijk ingericht als pop-upcafé”, klinkt het. “De organisatoren hebben ons correct geïnformeerd. Vooral over het tijdelijke karakter van het initiatief, maar nu lijkt de site in de toekomst gebruikt te worden als feestzaal voor jongeren en evenementenzaal. Dergelijke activiteiten passen niet op deze locatie. Er is ook geen vergunning voor.”

Niet alle bewoners zijn tegen het project gekant. “We ondervinden amper hinder”, zegt een bewoner die anoniem wenst te blijven. “We vinden het net een goede zaak dat hier activiteiten gaan plaatsvinden. Dat brengt opnieuw leven in deze buurt. De gebouwen stonden nu toch maar te verkommeren.”

In het verleden stootte ook al het café, dat gelegen was op de site van het vroegere slachthuis langs de Betekomsesteenweg, op een njet vanuit de buurt. Daardoor verhuisde het café naar Langdorp. Noch burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld), noch schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Van der Auwera (Open Vld) was bereikbaar voor commentaar.