Vaders en zonen riskeren celstraf voor cannabisplantages 17 april 2018

02u44 0 Aarschot Vijf mannen stonden gisteren voor de rechter voor twee cannabisplantages in Aarschot. Het ging om twee vaders, hun zonen en een stiefvader. Ze riskeren tot 2 jaar cel.

Het vijftal vroeg in de rechtbank een werkstraf gevraagd voor het houden van twee cannabisplantages in Gelrode en Rillaar tussen 2015 en 2016. De bal ging aan het rollen toen de ex van G.G. (21) uit Gelrode de politie inlichtte over de plantages op zolder en in de garage. In april 2015 volgde een huiszoeking maar toen bleek de boel al opgekuist. Daarop vielen de speurders binnen bij R.G. (63) uit Rillaar, de stiefvader van de twintiger. In plaats van restanten van de eerste plantage te vinden, vonden ze er een tweede plantage. Het vijftal legde grotendeels bekentenissen af.





160.000 euro

Vader K.G. (55) riskeert 18 maanden cel omdat hij zijn woning in Gelrode openstelde voor de plantage maar volgens zijn advocaat zou hij nooit verkocht hebben. Spilfiguur W.D. (64) uit Scherpenheuvel sleurde volgens de procureur zijn zoon D.D. (32) uit Zoutleeuw mee in het drugsverhaal. De zestiger werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en riskeert nu 2 jaar cel. Zijn zoon hangt een jaar cel boven het hoofd. De jongste van de bende riskeert 10 maanden cel. Hij kan nog een blanco strafblad voorleggen. Zijn stiefvader riskeert een jaar cel. Voor het vijftal dreigt ook een boete van 6.000 euro en het terugbetalen van zo'n 160.000 euro aan winsten. (KAR)