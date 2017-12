Vader en dochter riskeren celstraf na zware burenruzie 02u42 0 Aarschot Een 63-jarige man en zijn 37-jarige dochter uit Aarschot riskeren een jaar en zes maanden cel. H.V.G. en S.V.G. waren in de lente slaags geraakt met hun buren na een akkefietje rond een verkeerd geparkeerde bestelwagen.

De buren gingen op 27 maart, niet voor het eerst, met elkaar in de clinch. Aanleiding was deze keer een bestelwagen die S.V.G. gebruikte voor de verhuis van haar spullen, en die ze verkeerd geparkeerd had. Toen ze zag dat de buurvrouw haar met een gsm aan het filmen was, kookte haar potje over. Ze wilde de telefoon grijpen en gaf haar slachtoffer een trap in de buik. Zij hield er een bloeduitstorting ter grootte van een voetbal aan over en was ook een tijdje arbeidsongeschikt. Vervolgens gooide S.V.G. de gsm over de haag. Ook tussen H.V.G. en de buurman kwam het tot een handgemeen, waarbij die laatste het onderspit moest delven. De politie had de nodige moeite om vader en dochter te kalmeren en om de gsm terug te krijgen.





"Wettige zelfverdediging"

De procureur vorderde zes maanden cel voor de dochter, en een jaar cel voor de vader. Hij moest zich ook nog verantwoorden voor het bedreigen van een receptioniste in Gasthuisberg, in 2015. En ook vorig jaar ging de zestiger over de rooie, nadat zijn huisbazin hem een gepeperde waterfactuur voorgeschoteld had. De advocaat van de zestiger riep voor de burenruzie evenwel wettige zelfverdediging in. Het filmgedrag van de buren zou immers al meermaals wrevel veroorzaakt hebben. In de andere gevallen achtte de verdediging de bedreigingen niet bewezen. Er werd voor de vader dan ook een straf met uitstel of een werkstraf gevraagd. Voor de dochter was dat een straf met uitstel. Het vonnis volgt over een maand. (KAR)