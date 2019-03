Urbano Motorhomes opent nieuwe showroom Tom Van de Weyer

29 maart 2019

Urbano Motorhomes heeft de nieuwe showroom geopend in de Ter Heidelaan in Aarschot. De firma uit Oostende bestaat 40 jaar en zocht een filiaal voorbij de ring van Brussel. “Zo kwamen we in 2015 hier in Aarschot terecht”, zegt zaakvoerder Paul Dendooven. “In een oude loods zijn we toen een pop-up begonnen. Die hebben we inmiddels platgegooid en een nieuwe gebouwd. Je vindt bij ons tien verschillende merken mobilhomes, waaronder acht exclusief voor België.”