Uniek Belgisch talent in Gasthuiskapel Geert Mertens

22 november 2018

In het cultuurcentrum Het Gasthuis kan je momenteel voor een tentoonstelling van één van de grootste Belgische kunstenaars van het moment, namelijk Rinus Van de Velde. De tentoonstelling kadert in het concept ‘De Kunstkamer’.

“De Kunstkamer is een unieke kans om kennis te maken met een grote naam uit de Belgische of internationale kunst”, aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). “In het verleden waren er op die manier al werken te zien van Felicien Rops, Panamarenko en Georges Vantongerloo.”

“Van de Velde wordt beschouwd als één van de grote nieuwe talenten in het Belgische kunstlandschap”, klinkt het. “Zijn monumentale houtskooltekeningen worden tentoongesteld in grote musea en op internationale expo’s. Er hangen nu twee exemplaren in Aarschot.”

Rinus Van de Velde geeft komende dinsdag ook een lezing die al volledig uitverkocht is. In mei 2019 vindt er een tweede kunstkamer plaats met Koen Vanmechelen. De Kunstkamer wordt georganiseerd in samenwerking met Tim Van Laere Gallery.