Uitbaters Emmy’s Honden- en Kattenhotel na benefiet: “We zijn heel erg blij dat de mensen zo solidair zijn” vdt

17 februari 2019

14u01 0 Aarschot Vrienden en buren van Emmy De Ryck en Eddy Daems organiseerden in de zaal van Ter Klasse een benefiet ten voordele van Emmy’s Honden-en Kattenhotel in Rillaar, dat op nieuwjaarsdag volledig uitbrandde. De opbrengst komt bovenop de cheque van 15.000 euro, die de crowdfunding en inzamelactie van de vroegere klasgenoten van Emmy opbracht.

Emmy en Eddy verloren bij de brand hun hele hebben en houden. “Dat is verschrikkelijk en dus besloten we met een hele groep vrienden en buren actief iets te ondernemen”, zegt Wim Huybrechts. “Op de benefiet konden de mensen iets komen eten of drinken en deelnemen aan de altijd-prijs-tombola. En ’s avonds genoten heel wat mensen van de optredens van Alcatraz, One Time Blues Band, Kirri & 5'o clock Shadows en Autumn Chills.”

Emmy mocht op de benefiet ook een cheque van 15.000 euro in ontvangst nemen. “We zijn heel erg blij dat de mensen zo solidair zijn”, reageert Emmy. “We hebben al een moeilijke periode achter de rug en wat positieve dingen geven ons toch een duwtje in de rug.” Eind vorige maand lieten Emmy en Eddy een wooncontainer plaatsen bij haar afgebrande honden-en kattenhotel. “We zijn hier intussen al wat geïnstalleerd en we hebben al een nieuw katertje”, zegt Emmy blij. “Op stromend water is het nog wel even wachten. En we zijn ook nog op zoek naar een aannemer voor het nieuwe huis. Een groot stuk van onze spaarcentjes zal in de nieuwbouw verdwijnen en er zal wel wat tijd overheen gaan, maar hopelijk hebben we binnen een jaar een nieuw, milieuvriendelijk huis met een klein kattenpensionnetje er in.”