UCT verrijst als energiezuinig bedrijf JAAR NA BRAND: NIEUWBOUW MET ZONNEPANELEN EN GROENE ZONE TOM VAN DE WEYER

01 juni 2018

02u25 0 Aarschot UCT (United Contractors Team) herrijst uit zijn as. Het bedrijf in het industriepark Nieuwland is begonnen met een nieuwbouw op de plek waar vorig jaar een brand verwoestend toesloeg. "We worden een energiezuinig bedrijf met zonnepanelen en een groene zone eromheen."

UCT doet constructiewerken en onderhoud van industriële installaties. Klanten zijn onder andere AB-InBev en Arcelor. Er werken zes vaste medewerkers en 25 aannemers. Op 23 april vorig jaar brandde het jonge bedrijf grotendeels uit.





"De oorzaak van die brand was waarschijnlijk een kortsluiting. Kwaad opzet is uitgesloten", zegt medezaakvoerder Philip Vander Meeren. "Het stalen gebinte van het gebouw was gesmolten. De enige optie was slopen en vanaf de grond terug opbouwen."





"De eerste maand na de brand hebben we met de handen in het haar gezeten. Toch hebben we al die tijd verder kunnen draaien vanuit een containerkantoortje op de parking. Die omstandigheden waren niet ideaal. Gelukkig gebeurt 95% van ons werk bij de klanten. Het technische deel dat we hier uitvoeren, zoals laswerk, hebben we moeten uitbesteden."





Nieuw machinepark

"Heel wat materiaal had de brand aanvankelijk wel doorstaan, zoals de boormachine, lasposten en handgereedschap. Maar nu begint alles stilaan te roesten. Het wordt onbruikbaar. Op termijn zullen we een heel nieuw machinepark moeten aanschaffen. Dit wordt nog eens een investering van een paar honderdduizend euro", zucht Vander Meeren.





De gesprekken met de verzekeringen en de bouwaanvraag namen maanden in beslag. Twee weken geleden werden de eerste palen in de grond geslagen. "Na het bouwverlof is de werkruimte instapklaar en kunnen we onze machines verhuizen. Ze staan nu nog in een kleine hangar. De kantoren moeten klaar zijn voor de winter. We kijken ernaar uit om eindelijk onze container te verlaten."





UCT wordt wat groter en hoger. "Naast de 1000 m² werkplaats hebben we 120 m² extra bergplaats. Het gebouw zal voldoen aan de hoogste normen qua isolatie en energieduurzaamheid. We leggen zonnepanelen, infiltratie voor regenwater en led-verlichting die zich automatisch aanpast. De hele vernieuwing kost ons 900.000 euro. De verzekering komt voor 60% tussen."





"Het stadsbestuur vroeg ons om het gebouw geen grijze inplanting te geven. Aarschot wil het industriepark mettertijd een wat frissere en modernere uitstraling geven. Wij zijn één van de eerste firma's die eraan voldoen. De inrit komt aan de rechterkant, met 14 parkeerplaatsen. De betonplaten rondom gaan weg en maken plaats voor onverharde bodem met struiken en planten."