Twintiger voor rechter na dodelijk ongeval Man schepte fietser op bij inhaalmanoeuvre op Liersesteenweg Kim Aerts

30 januari 2019

19u31 1 Aarschot Een 23-jarige man uit Averbode hangt een rijverbod van 18 maanden boven het hoofd voor een dodelijk ongeluk. In de zomer van 2016 maaide hij tijdens een inhaalmanoeuvre een fietser van de weg op de Liersesteenweg in Aarschot. Zijn advocaat vraagt de vrijspraak voor de onopzettelijke doodslag.

Glenn V.O. reed op 18 augustus 2016 met zijn Volkswagen Jetta op de Liersesteenweg in de richting van Aarschot. Hij reed in een sliert van auto’s die een maaidorser volgden. V.O., toen 20 jaar, nam snelheid en stak twee auto’s in de file voorbij. Toen hij de maaidorser wou inhalen, liep het fout. Rudy Vanrompaey (69), die op een steenworp van thuis was, stak op dat moment de rijbaan over en was bijna aan de overzijde. In plaats van rechtdoor te rijden, week de twintiger uit naar links en schepte zo de zestiger. Hij zou pas geremd hebben toen hij de fietser raakte. V.O. verklaarde dat de fietser overstak zonder te kijken. Een verkeersdeskundige kwam tot de constatatie dat V.O. zo’n 90 kilometer per uur reed, daar waar maar 70 is toegelaten. Volgens de aanklager had de twintiger beter kunnen reageren als hij zich aan de snelheidslimiet had gehouden. “Het is ook door zijn onervarenheid dat hij naar links uitwijkt. Als dat manoeuvre er niet was geweest, was er ook geen aanrijding geweest. Hij had zich kunnen verwachten aan die fietser. Aan weerszijden is een fietspad en niets verbiedt dat een voetganger of fietser op die plek oversteekt”, stelde de procureur.

Cannabis

Zij vroeg een rijverbod van 18 maanden, een celstraf van 6 maanden, eventueel met probatie-uitstel en het herdoen van de vier examens voor het rijbewijs. V.O. werd twee maanden later betrapt onder invloed van cannabis in Messelbroek, wat op weinig begrip kon rekenen van de procureur. “Ik begrijp dat hij aangedaan was, maar verdovende middelen zijn niet de juiste manier om een verkeersongeval te verwerken. Zo bracht hij opnieuw weggebruikers in gevaar.” Daarvoor riskeert de twintiger een bijkomende straf. De verdediging vroeg de vrijspraak voor twee tenlasteleggingen. Voor de onopzettelijke doodslag en de onaangepaste snelheid. “De deskundige spreekt zich niet uit over het feit dat wanneer hij 70 kilometer per uur had gereden, er geen aanrijding was geweest. Ook bij die snelheid was de remreactie onvoldoende geweest. Een hoge snelheid betekent niet altijd een oorzakelijk verband”, aldus de advocaat van V.O. die de zestiger een “onvoorzienbare hindernis” vond. Vonnis over een maand.