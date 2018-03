Twee Shop&Go-plaatsen voorzien op Grote Markt 07 maart 2018

02u56 0

De twee Shop&Go-parkeerplaatsen op de Grote Markt zijn actief. Voortaan kunnen bestuurders hier een half uur gratis parkeren. De plaatsen zijn bedoeld om een snelle boodschap te doen of om iemand af te zetten of op te halen. "Op de parkeerplaatsen mag je dertig minuten parkeren zonder je blauwe kaart te leggen of een ticket te nemen aan de parkeerautomaat", aldus schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Sensoren meten de parkeertijd en waarschuwen de parkeermeter als de tijd om is. Ideaal voor oudere mensen die niet meer zo goed te been zijn. Zij kunnen voortaan een half uur op de Grote Markt parkeren zonder te moeten betalen." Wie de komende maand een beetje langer op de plaats parkeert, wordt nog niet meteen geverbaliseerd. Er loopt een sensibiliseringsperiode tot 2 april. "Wie de parkeerlimiet overschrijdt, krijgt een flyer van parkeerbeheerder Indigo onder de ruitenwisser." Daarna worden bestuurders geverbaliseerd. (GMA)