Twee bestuurders onder invloed 11 mei 2018

Tijdens verschillende tussenkomsten dinsdag zijn drie bestuurders onderschept die onder invloed reden. Om 13.30 uur controleerde de politie in de Tulpenstraat in Diest een 35-jarige man uit Aarschot. De man legde een positieve speekseltest af. Om 20 uur vond een verkeersongeval met stoffelijke schade plaats in de Keelstraat in Diest. Een wagen reed er tegen de trap van een woning. De bestuurder, een 72-jarige man uit Diest, bleek dronken te rijden. De rijbewijzen van de twee bestuurders werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.





(KBG)