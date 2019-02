Twee aanhoudingen nadat verdachte drugsdealers na arrestatie opnieuw beginnen



14 februari 2019

De onderzoeksrechter in Leuven heeft gisteren en vandaag twee mannen van 20 jaar en 21 jaar uit Aarschot aangehouden op verdenking van het bezit van en de handel in cannabis, ketamine en XTC. De recherche van politie van Aarschot voerde op vrijdag 1 februari drie huiszoekingen uit in Aarschot in het kader van dit drugsdossier. Bij deze huiszoekingen in de Capucienenstraat, de Orléanstoren en de Braekepoort werden 19,3 gram cannabis, verpakt in aparte zakjes die bestemd waren voor verkoop, en 1.420 euro cash geld aangetroffen. Die dag arresteerde de politie ook de twee verdachten. Zij legden meteen bekentenissen af en werden na verhoor vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek. Het bleek al snel dat de twee na hun vrijlating opnieuw zouden gestart zijn met de verkoop van drugs. Het parket vorderde de onderzoeksrechter en op woensdag 13 februari voerde de recherche opnieuw een huiszoeking in Aarschot uit. Bij deze huiszoeking in de Fabrieksstraat vond de politie 11,2 gram ketamine, 27,4 gram cannabis in aparte zakjes, een precisieweegschaal, een matrak en twee boksbeugels. Het tweetal werd weer bij de lurven gevat. De 20- en 21 jaar bewoners van Aarschot verschenen gisteren en vandaag voor de onderzoeksrechter. Ze werden aangehouden.