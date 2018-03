Tuincentrum Oh'Green opent woensdag EN PARKING MAG GEEN PROBLEEM ZIJN: 150 PLAATSEN ERBIJ GEERT MERTENS

12 maart 2018

02u29 0 Aarschot Deze week opent het nieuwe tuincentrum Oh'Green de deuren op de Diestsesteenweg. Oh'Green is de nieuwe naam van Intratuin en deze vestiging is een pilootwinkel van de groep. Er is een geavanceerd brandveiligheidssysteem én het geld aan de kassa wordt automatisch geteld. De parking is bovendien uitgebreid met 150 plaatsen.

In goed drie maanden is het nieuwe complex verrezen. "We zijn op 31 december dichtgegaan en we werken tegen de klok om alles tegen woensdag klaar te krijgen", zegt sales manager Roel Van Looy. "Net op tijd, want bij veel mensen begint het te kriebelen om weer buiten te gaan werken. Tijdens een topweekend krijgen we toch gemiddeld 4.500 klanten over de vloer. Per dag!"





De vernieuwing was dan ook nodig. "Om een voorbeeld te geven: vroeger moesten we onze planten in de serres zelfs geen water geven: het regende gewoon binnen", lacht Van Looy. "Het oorspronkelijke gebouw werd opgetrokken in de jaren vijftig. In de loop der jaren werd er heel onsamenhangend uitgebreid. Dankzij het nieuwe ruimtelijke plan van het stadsbestuur en de provincie werd het mogelijk om een heel nieuw complex op te trekken. De winkeloppervlakte mag dan wel hetzelfde gebleven zijn, het assortiment is enorm uitgebreid. Alles staat nu ook veel logischer opgesteld. We richten ons nog meer op beleving."





Efficiënter

Het aantal personeelsleden blijft met 25 wel stabiel. "Het wordt efficiënter werken voor het personeel", voegt hij eraan toe. "Alles staat dichter bij elkaar en is overzichtelijker." In vergelijking met vroeger moeten ook de klanten niet meer de hele winkel door crossen. "Neen, je kan op vijf minuten aan de hondenvoeding geraken en weer buiten zijn. De buitenoppervlakte is wel vergroot: de ruimte hiervoor is nagenoeg verdubbeld."





In het verleden was het een ramp om in het weekend aan de Intratuin parking te vinden. "Woensdag zal tachtig procent van de parking klaar zijn, maar het is de bedoeling om op korte termijn over 450 parkeerplaatsen te beschikken", zegt hij. "Vroeger waren het er amper 300. Bovendien bevindt alles zich nu aan de achterzijde van het centrum. Vroeger waren de klanten al tevreden als ze heelhuids aan hun wagen raakten, want het asfalt zat vol putten."





Pilootwinkel

De Oh'Green van Aarschot is de twaalfde winkel van de groep in België. Door de nieuwigheden is het een pilootwinkel van de groep. "Als het brandt, gaan de luiken bijvoorbeeld meteen open en treedt er een sproeisysteem in werking. Om de doorstroom aan de kassa's te verbeteren, wordt het geld ook automatisch geteld."





Erg in trek was vroeger ook Gaby's Coffeegarden. "We plannen nu opnieuw een samenwerking met een horecazaak, maar die zal nog niet direct geopend zijn", weet Van Looy. "Dat zal eerder iets voor het najaar zijn, maar een horecazaak wordt zeker opnieuw geïntegreerd."





In het begin wordt dit gemis opgevangen met een aantal evenementen. "Tijdens de opening woensdag voorzien we onder meer food trucks. Elke klant krijgt ook een goodiebag met onder meer een plantje in. Daarnaast voorzien we ook heel wat randanimatie."