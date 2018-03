Tot voorjaar 2019 wordt er gewerkt aan Doorberg 12 maart 2018

02u29 0 Aarschot Op de Doornberg is de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel begonnen. Na afloop wordt de bovenbouw ook helemaal vernieuwd. Om de verkeersveiligheid te bevorderen - de straat wordt nogal eens gebruikt als sluipweg - moeten de wagens in de toekomst een slingerbeweging maken. Er worden ook parkeerplaatsen voorzien. Wellicht in het voorjaar van 2019 worden de werken afgerond.

"De opdrachtgever van het project is RioP, een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld). "Het is de bedoeling om nu via archeologisch onderzoek de vroegere vestingsmuren, als er restanten van te vinden zijn, in kaart te brengen", gaat ze verder. "Daarna worden er aanpassingen doorgevoerd aan de nutsleidingen. Op vraag van de bewoners werd ook beslist om de elektriciteits- en distributieleidingen ondergronds te brengen waardoor de oude betonpalen uit het zicht verdwijnen."





Tussen de nutswerken, die starten op 16 april, en de eigenlijke rioleringswerken, net na het bouwverlof, wordt de straat verhard met steenslag. "Er worden ook maatregelen genomen om de snelheid te beperken", aldus Verlinden. "Er wordt een slingerbeweging gecreëerd en langs beide kanten worden parkeerplaatsen voorzien." (GMA)