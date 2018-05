Tot twee jaar cel voor wietkwekers 17 mei 2018

02u25 0 Aarschot Vijf mannen uit Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Zoutleeuw moeten tot twee jaar de cel in voor het onderhouden van twee cannabisplantages in Gelrode en Rillaar. Het gaat om twee vaders, hun zonen, en een stiefvader.

De politie kwam de vijf op het spoor na een tip van een ex-liefje van één van de betrokkenen. Bij een huiszoeking in 2015 bleken de kweekinstallaties en de softdrugs in Gelrode al verdwenen te zijn. Maar de inval in Rillaar leverde wel een operationele plantage op. Het gezamenlijke vermogensvoordeel werd geraamd op 192.000 euro.





Spilfiguur met verleden

De 55-jarige K.G. uit Aarschot werd veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf omdat hij de kweekactiviteiten in zijn woning toegelaten had. W.D. (64) uit Scherpenheuvel-Zichem werd aangeduid als spilfiguur en kreeg een effectieve celstraf van twee jaar. De zestiger nam het initiatief om de plantage op te zetten en financierde dat ook. In het verleden werd hij ook al veroordeeld tot drie jaar cel voor drugsmisdrijven.





Elektriciteitsdiefstal

R.G. (63) uit Aarschot werd vervolgd voor elektriciteitsdiefstal in het kader van de stroomvoorziening van de plantage in zijn woning. Hij werd veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf en moet Iverlek ruim 36.000 euro betalen. De twee zonen kwamen weg met werkstraffen van 240 en 180 uur. (KAR)