Toscanzahoeve zoekt nieuwe collega via 'De Sollicitatie' Opleidingscentrum voor honden en katten op televisie

08 januari 2019

Benieuwd hoe de sollicitanten het er vanaf gebracht hebben voor een functie in het Langdorpse opleidingscentrum voor honden en katten Toscanzahoeve? Dan kan je voortaan elke dinsdagavond kijken naar ‘De Sollicitatie’ op Vier.

Een tijd geleden verhuisde het centrum, dat opgestart werd door dierengedragstherapeute Inge Pauwels en jarenlang gehuisvest was in Booischot, naar de huidige locatie aan de Milisstichel in Langdorp. In het centrum kunnen baasjes terecht om gedragsproblemen op te lossen. Viervoeters kunnen er ook terecht in een hondenzwembad en er worden fitnesssessies georganiseerd om honden bijvoorbeeld te laten afvallen.

Om alles te kunnen bolwerken, is Inge op zoek naar een nieuwe collega. Via het Vier-programma ‘De Sollicitatie’ gaat ze op zoek naar een geschikte kandidaat.

Dat dit niet van een leien dakje verloopt, kunnen we wel al verklappen. Belangrijk als je in een hondenopleidingscentrum gaat solliciteren, is natuurlijk je kennis over hondenrassen. Nu, de eerste sollicitanten brachten het er duidelijk niet goed van af? Van een Amerikaanse stafford hadden de sollicitanten blijkbaar nog nooit gehoord. Eéntje noemde een hond, waarvan hij een foto voorgeschoteld kreeg, een dweil. “Dat is niet zo tof voor hondeneigenaars als je zijn hond een dweil noemt”, klinkt het. We vermoeden dat deze jongeman alvast naast de job greep.

Of Inge een geschikte kandidaat heeft gevonden, kan je voortaan elke dinsdagavond volgen om 21.20 uur