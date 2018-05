Top vijf N-VA-lijst bekend 12 mei 2018

De N-VA van Aarschot heeft de top vijf bekendgemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uittredend gemeenteraadslid zal, bovenaan de lijst, een tandem vormen samen met lijsttrekker Annick Geyskens. Dat deze laatste de lijst zou trekken, raakte al eerder bekend. Parlementair medewerker van Herman Wynants, Stef Van Calster, volgt op de derde plaats. Op vier staat Bob D'hoedt, in het dagelijks leven adviseur van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Op vijf volgt Valerie Reekmans die werkzaam is op de studiedienst van de partij. Lijstduwer wordt uittredend OCM-raadslid Veerle Laleman. De vorige lijsttrekker en voormalig fractieleider van N-VA Aarschot, Kevin Garcia, is er niet meer bij. (GMA)