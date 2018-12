Tien maanden cel voor druggebruiker met aanzienlijk strafblad? Stefan Van de Weyer

19 december 2018

14u52 0 Aarschot Voor een 26-jarige man uit Langdorp werd op de Leuvense strafrechtbank tien maanden cel en een boete van 6.000 euro gevorderd. Vanaf 2012 werd hij meermaals in het bezit van drugs aangetroffen in het Aarschotse. Hij gaf ootmoedig toe aan de rechter dat hij wekelijks nu nog twee à drie joints consumeerde.

De rechter trok grote ogen toen ze zijn strafrechterlijk verleden bekeek. Hij werd immers al veroordeeld voor vier verkrachtingen, een poging tot moord en druggerelateerde feiten. “Dat is wel niet niets. Dat is toch al aanzienlijk”, drukte de rechter het eufemistisch uit. De beklaagde gaf toe dat hij nog wekelijks drugs rookte. “Tien maanden cel is wel veel voor iemand die zijn druggebruik aan het afbouwen is en aan het solliciteren is. Ik vraag een werkstraf”, pleitte de raadsman van de beklaagde. De uitspraak valt op 23 januari.