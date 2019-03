Theo Francken viert Ierse nationale feestdag Geert Mertens

17 maart 2019

17 maart is St.Patrick’s Day, de Ierse nationale feestdag. Ook in de Ierse pub Dubh-Linn in Wolfsdonk werd dit traditiegetrouw gevierd. Theo Francken was, samen met een aantal N-VA-boegbeelden, van de partij. “Weinig mensen weten dat maar ik ben een echte Ierland-liefhebber”, zegt hij.

“Cafébaas Christophe stelde me voor om vandaag hier te komen vieren”, zegt hij. “Op die uitnodiging ging ik graag in. Ik was hier nog niet geweest maar het café is prachtig ingericht.”

Ook andere N-VA-boegbeelden zoals Nadia Sminate en Darya Safai waren van de partij. Voor de N-VA’ers werd Guinness getapt. “Of ik dat lust? Natuurlijk”, lacht Theo. Andere leden wilden wel klinken maar pasten voor het ledigen van het donkere bier.

“Een betere manier om onze Aarschotse campagne te starten konden we niet vinden”, zegt schepen Annick Geyskens (N-VA) van Aarschot. Zij staat 8ste opvolger op de Vlaams-Brabantse lijst voor de Kamer.

Naar aanleiding van St.Patrick’s Day trad muzikant Kirri Valvekens in de pub op.