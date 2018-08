Thee-experte presenteert eerste boek 'But first, tea' 25 augustus 2018

Theesommelier Jessica Van Humbeeck bundelt vijf jaar studie en kennis in haar eerste boek 'But first, tea'. "Het bevat de basis voor iedere liefhebber", zegt Jessica. Je leert er niet enkel uit welke soorten thee er zijn. Er staan haar eigen recepten in om ijsthee en cocktails te maken en tips over hoe je thee kan gebruiken in gerechten. Het boek van 191 bladzijden kost 29,99 euro en is te koop in alle boekhandels en haar speciaalzaak 'Thee met een verhaal' in de Leuvensestraat 27. (VDWT)