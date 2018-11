Theateracademie zoekt podiumtalenten “We maken inclusief theater, voor mensen met of zonder beperking” Tom Van de Weyer

14 november 2018

15u56 0 Aarschot Ann-Eline Van Rompuy (26) start de Theateracademie Aarschot op in CC Gasthuis. “We maken inclusief theater voor volwassenen met een beperking, maar het gezelschap mag zo divers mogelijk zijn. In januari beginnen de oefenlessen.”

Ann-Eline is educatief medewerker bij de vzw Pasform, een vormingsorganisatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking. “We leren hen bijvoorbeeld koken en omgaan met geld. Maar we zetten ook kunst in.”

“Theater kan een stem geven aan groepen die vaak uit de boot vallen in de maatschappij. Mensen met leerstoornissen, autisme, een fysieke of mentale handicap of die een moeilijke jeugd achter de rug hebben, geven we een podium om uit te drukken hoe ze zich voelen. Pasform heeft al drie Theateracademies, in Oostende, Genk en Tienen. Nu starten we ook in Aarschot in Het Gasthuis.”

Ann-Eline zal de lessen geven. “Vanaf 23 januari beginnen we de proefperiode die duurt tot juni. Bij ons valt elk label weg, of je nu in een rolstoel zit of autisme hebt. De eerste lessen doen we basisoefeningen met stem, beweging en improvisatie. We leren elkaar kennen en luisteren naar wat er leeft binnen de groep. De talenten komen bovendrijven. Wie liever meewerkt aan de set of de muziek, kan dat natuurlijk ook. Theater maken is meer dan enkel op de planken staan.”

“De leerlingen krijgen geen opgelegd werk of een rolverdeling. We bedenken samen wat we willen maken. De lessen eindigen met een ‘toonmoment’, een minivoorstelling voor publiek. De deelnemers in onze andere academies waren fier om aan hun familie te laten zien wat ze hadden opgebouwd. Je ziet ze opleven bij het applaus. Als de groep in Aarschot graag verder wil, starten we in september met een opleiding theater van één jaar.”

“Iedereen vanaf 17 jaar is welkom, ook mensen zonder beperking. We streven naar een zo gemengd mogelijk gezelschap.” Info via anneline.van.rompuy@pasform.be , 0471 22 31 35 of www.pasform.be. Inschrijven voor de lessen kan via inschrijvingen@pasform.be.