Tentoonstelling Wim Ta2 05 april 2018

Dichter en kunstenaar Wim Van Dyck, beter bekend als Wim Ta2, stelt zijn bizarre kunst tentoon in het cultuurcentrum Het Gasthuis. "Het is anarchistische kunst uitermate geschikt voor foutparkeerders, sluikstorters, containerparkbewoners en Dokter A. Vogelfetisjisten en bestaat uit een mix van poëzie, foto's, collage en tekeningen", zegt hij over de tentoonstelling. De expo loopt tot en met 29 april in de Kloostergangen. Toegang is gratis. (GMA)