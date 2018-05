Talentenstage in bedrijven 24 mei 2018

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseert Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) met de steun van de provincie Vlaams-Brabant acht talentenstages voor leerlingen uit de 1ste graad secundair.





Deze talentenstages vinden plaats op 25 mei bij de provincie Vlaams-Brabant en op 29 mei bij Delhaize Kessel-Log, Unikamp Aarschot en WZC Twee Poorten Tienen. Tweehonderd Vlaams-Brabantse leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming rond te snuffelen om later een betere studiekeuze te maken. Ze lopen een halve dag stage in het bedrijf, ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat 'leren op de werkvloer' precies inhoudt. (VDT)