Sven Nijs rijdt nieuwe speelbos Gijmelbergbos in Geert Mertens

15 maart 2019

08u10 0

In het Gijmelbergbos vindt op zondag 24 maart een grote opruimactie plaats en het bos wordt klaargestoomd om er een echt speelbos van te maken. Die nieuwe speelzone wordt op 13 april officieel geopend door niemand minder dan Sven Nijs

“Dankzij het initiatief kind- en jeugdvriendelijk Aarschot ontdekten we dat de Aarschotse kinderen meer en avontuurlijke speelplekjes willen in de stad”, aldus schepen van Jeugd Geert Schellens (sp.a). “Om aan hun vraag te beantwoorden leggen we binnenkort een nieuw speelbos aan in het Gijmelbergbos.”

De dienst Leefmilieu, Natuurpunt, jeugdwerk De Klinker en Buurtwerk Aarschot slaan daarvoor de handen in elkaar. “Voor het ontwerp van het speelbos luisterden we naar de ideeën van de kinderen die er wonen”, aldus schepen van Patricipatie Isabelle Dehond (Open Vld). “Ze dromen van een fietsparcours aan de rand van het bos, een klim- en klautergedeelte, een uitkijkpunt en een zone om kampen te maken.”

Het speelbos zal aangelegd worden in verschillende fase. “In een eerste fase wordt gefocust op de aanleg van het fietsparcours en het klim- en klautergedeelte.”

Om het bos klaar te stomen, organiseert de stad op zondag 24 maart een grote opruimactie onder het motto ‘Rescue Gijmelbergbos. “Deze opruimactie kadert in de campagne van ‘Mooimakers: de Grote Lenteschoonmaak’. Duizenden vrijwilligers steken in heel Vlaanderen de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van hun dorp, gemeente of stad te verfraaien.”

Ook Kabouter Proper zal van de partij zijn. “De kabouter voorziet een kleine beloning voor alle helpende handen die deelnemen aan de opruimactie”, klinkt het. “De namen van de helpers worden vereeuwigd in het speelbos.”

Op zaterdag 13 april zal niemand minder dan Sven Nijs het nieuwe fietsparcours inrijden. De kinderen kunnen hun fiets ook versieren. Op zondag 14 april zal er een speelstraat XL plaatsvinden. Meer informatie: www.jcdeklinker.be