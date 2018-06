Striptease voor 40-plussers 16 juni 2018

Dames van veertig jaar of ouder die eens wat anders willen doen, kunnen nu zondag 17 juni terecht op een open workshop burlesque en striptease in Vocladance in Rillaar. Lesgeefster is Davina uit Holsbeek, bekend van onder meer de vroegere Pin-upclub op de Nederlandse tv. "De cursus is vrouwvriendelijk, het is artistieke striptease", vertelt ze. "Wat we doen, is niet vulgair of pornografisch. Het is ook niet de bedoeling om ons uit te kleden. We werken met pluimenboa's, hoeden en waaiers. We willen vrouwen, ook met een maatje meer, zich terug aantrekkelijk laten voelen. Ze laten genieten van de verleiding. Wat we doen, is vergelijkbaar met fitness of een body work-out. We richten nu speciaal een cursus in voor 40-plussers, geen poppemiekes van 20 jaar. Ik ben ondertussen zelf 53. Op die leeftijd zijn de kinderen de deur uit en willen vrouwen opnieuw tijd voor zichzelf. Striptease is daarvoor ideaal en een beetje stouter dan gaan kantklossen." Vooraf inschrijven is nodig. Dat kan via www.davina.be. (GMA)