Straffen gekend voor koppel dat kinderporno bezat en verspreidde Stefan Van de Weyer

16 januari 2019

17u11 0 Aarschot Een man en een vrouw kennen hun straf op de Leuvense strafrechtbank. De man, een twintiger uit Asse, kreeg bij verstek achttien maanden cel en 3.000 euro boete nadat hij in Aarschot en Opwijk tussen begin december 2015 en midden februari 2017 een minderjarig meisje aanrandde. Hij en zijn toenmalige partner werden ook nog schuldig bevonden aan het bezit en verspreiden van kinderporno, dat gebeurde in Aalst in 2013. Zij kreeg een opschorting van uitspraak over drie jaar.

Het meisje was met beklaagde een relatie begonnen op haar veertiende. De man werd aanvankelijk beschuldigd van haar verkrachting, maar werd hiervan vrijgesproken. Haar aanranding en het bezit van kinderporno werden wel bewezen geacht. “De feiten zijn bijzonder ernstig. Ze getuigen van een ernstig normbesef en een egoïstische seksuele ingesteldheid waarbij hij zijn verlangens en genot laat primeren op het welzijn van minderjarigen. Door het bezit en verspreiden van kinderporno is hij ook medeverantwoordelijk voor praktijken waarbij kinderen seksueel worden uitgebuit met blijvende psychische en fysieke schade tot gevolg”, stond in het vonnis omtrent de twintiger te lezen. Hij werd ook vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De vrouw kreeg een opschorting. “De rechtbank is van mening dat het zich moeten verantwoorden voor de rechter een voldoende waarschuwing is geweest voor de vrouw om in de toekomst herhaling te voorkomen. De rechtbank houdt er rekening mee dat ze de feiten pleegde met haar echtgenoot en dat ze zeer beïnvloedbaar is”, was de rechter van oordeel.