Storm raast door het Hageland, brandweer bedolven onder oproepen van afgerukte kabels en weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen Kristien Bollen

10 maart 2019

20u19 16 Aarschot Een stevige storm, met rukwinden tot 120 kilometer per uur, heeft zondagnamiddag heel wat hinder veroorzaakt. De brandweerposten in de regio kregen honderden oproepen over omgewaaide bomen, loshangen elektriciteitskabels en weggewaaide dakpannen.

In Aarschot kwam in de Diestsestraat kwam een boom over de weg terecht, net zoals in de Halstraat en de Spoorwegstraat in Geetbets, de Attenrodestraat in Glabbeek en tal van andere plaatsen. Op de Tiensesteenweg in Sint-Joris-Winge geraakten twee grote bomen ontworteld en sleurde eentje de elektriciteitskabels mee.

Losgekomen dak

In de August Nihoulstraat in het centrum van Scherpenheuvel is door het stormweer een zinken stuk van een dak op een andere woning terechtgekomen. De zinken bekleding dreigde naar beneden te vallen. Brandweerlui hadden de handen vol om met een hoogtewerker het gevaarte in stukken te zagen en veilig naar beneden te halen. Het centrum werd uit veiligheidsoverweging afgesloten. Ook waren er oproepen voor weggevlogen dakpannen, onder meer aan het stadhuis en in de Diestsestraat. Het park rond de basiliek werd afgesloten voor het publiek. Er vielen ook enkele bomen over het wegdek zoals in de Elzenstraat in Averbode. De politiemensen die normaal werden ingezet voor de stoet in Schoonderbuken leverden nu nuttig werk om de talrijke oproepen te beantwoorden.

Van een woning aan de Hannuitsesteenweg in Tienen is een deel roofing van het plat dak gewaaid. Brandweerlui konden voorlopig niets meer doen dan er wat extra gewichten op leggen om erger te voorkomen.

In Aarschot werden dan weer schalies van het dak en de gevelbekleding van een appartementsgebouw afgerukt, die kwamen op de straatstenen terecht. Gelukkig zonder verder veel schade te maken. De brandweer sloot de Leuvensestraat ter hoogte van het Gilsonplein een hele tijd volledig af, omdat er nog schalies dreigden te vallen en herstellingswerken door de rukwinden onmogelijk was. Even later brak er in dezelfde straat nog een elektriciteitskabel af die op het wegdek terechtkwam.

Twee wagens beschadigd

Ook in Tielt-Winge werd de Diestsesteenweg een tijdje afgesloten voor een afgerukte elektriciteitskabel. Aan het voetbalplein van TW300 aan De Maere liepen twee geparkeerde wagens schade op toen de dug-out door de wind hierop terecht kwam. Ook de ballennetten raakten beschadigd en ging een deel van het dak van de tribune vliegen. In de Stevensstraat kwam een schuilhuis voor paarden uit een nabijgelegen weide terecht.

In Tienen was het aan het Houtemveld in de namiddag wel even een raar zicht. De (héél zware en enorme) mat van de atletiekcub die men gebruikt voor het hoogspringen en normaal in het grasgedeelte in het midden van . de atletiekpiste ligt, was zomaar even weggeblazen en kwam tientallen meters verderop in een bomenrij terecht.