Steve Van Bael maakt stripreeks van populaire ‘Nachtwacht’-serie Begin februari komt eerste album uit Geert Mertens

28 januari 2019

18u50 2 Aarschot Striptekenaar Steve Van Bael werkte de voorbije maanden aan het eerste album van ‘Nachtwacht’. De populaire Ketnet-reeks rond de elf Keelin, weerwolf Wilko en vampier Vlad kan je volgende maand ook in stripvorm volgen. Vanaf 6 februari ligt het eerste album, De Absorbant, in de boekenwinkel. In het verleden had Steve al zijn eigen reeksen met Link en Figaro. Hij tekende ook Baba Yega, Iris, Ergerlijk Eliootje en werkte mee aan De Kiekeboes.

“Een jaar geleden stelde Standaard Uitgeverij me de vraag of ik interesse had om een strip over ‘Nachtwacht’ te maken”, zegt Steve. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik de reeks toen nog maar vaag kende. Mijn dochtertje, Jana (5), kende het programma al wel. Ik vroeg even bedenktijd en heb het eerste seizoen op dvd gekocht. Dat heb ik in één ruk uitgekeken, samen met mijn dochtertje. We waren meteen fan. Toen heb ik toegezegd.”

En het blijft niet bij dit ene album. “Neen, ik ben ondertussen al tien pagina’s ver in het tweede album”, voegt hij eraan toe. “Het is een lekker druk jaar want ik doe tussendoor ook nog inktwerk voor tekenaar Charel Cambré (tekenaar van onder meer de Suske en Wiske-spinoff ‘Amoras’, red.). Ik werk mee aan Filip en Mathilde en aan de Robbedoes Special. Daarnaast doe ik ook nog andere opdrachten zoals illustraties voor kleine en grote bedrijven.”

Dochtertje Jana is ontzettend fier dat haar papa van de reeks ‘Nachtwacht’ een strip maakt. “Ze is een hele grote fan van de reeks”, lacht hij. “Ze is er echt door bevangen. Ondertussen is ze ook aan het tekenen geslagen en ik moet zeggen, ze doet dat heel goed voor haar leeftijd.” De opvolging lijkt dus verzekerd.

Of hij zelf al bekend is bij de Ketnetters? “Bij mijn weten niet”, lacht hij. “Bij het grote publiek ben ik niet zo bekend. In de stripwereld natuurlijk wel.”

In het verleden deed Steve ook al wat gastrolletjes in allerhande televisieseries. “Het zou wel leuk zijn”, voegt hij eraan toe. “Ze mogen mij zeker en vast vragen. In het verleden heb ik ook dikwijls meegespeeld in films en series als edelfigurant met af en toe een kleine bijrol. Peter Van Gught, de scenarist van de Nachtwachtstrip, speelt ook mee in series. Zo was hij onlangs nog te zien in de soap ‘Familie’.”

Voor de officiële lancering van de Nachtwachtstrip hebben de twee ook al afgesproken dat ze zich gaan verkleden.

In ‘De Absorbant’ ontdekt Keelin een toverspreuk waarmee het portaal naar de onderwereld kan afgesloten worden. Als Wilko ruzie heeft met Vlad, besluit hij de spreuk te gebruiken. Met alle gevolgen vandien.

Voor meer informatie over de strip: standaarduitgeverij.be.