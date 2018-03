Steunacties voor meisje met leukemie MYRTHE (3) KRIJGT DEEL VAN OPBRENGST AMBIANCE PARADE VANESSA DEKEYZER

17 maart 2018

02u27 0 Aarschot Myrthe Vanderwee uit Sint-Truiden moet op amper driejarige leeftijd vechten tegen leukemie. Team Myrthe houdt een benefiet in Brustem, een Ridderdag op het domein Elzenhof in Aarschot en ook evenementenorganisatie Ambiance in Zoutleeuw zet een steunactie op.

Het jaar 2018 begon voor het gezin Vanderwee desastreus met het nieuws dat Myrthe aan acute lymfatische leukemie lijdt. "Wanneer we dat te horen kregen, zakte de grond onder onze voeten weg", vertellen Melissa en Pieter. "Meteen werd een behandeling opgestart, die ongeveer twee jaar in beslag zal nemen, waarvan een half jaar intensieve chemo. Het worden ongetwijfeld twee loodzware jaren. Maar de dokters zijn wel hoopvol dat Myrthe dankzij die behandeling te genezen is, dus we gaan er helemaal voor."





Door haar jonge leeftijd beseft Myrthe zelf niet echt wat er gebeurt. "Al valt het op dat sinds ze in behandeling is, het besef groeit dat ze ziek is en dat ze vaak naar het ziekenhuis moet om haar weer beter te maken", stellen Melissa en Pieter vast. "En we zien precies ook wel dat ze sinds de diagnose meer kan genieten van de kleine dingen in het leven, zoals de sterren en de vogels. De ernst van de zaak snapt ze niet echt, denken we, maar dat is maar goed zo. Zo blijft ze een vrolijk meisje, een echt poppemieke, dat zich graag mooi maakt met make-up en parfum. Dat vindt ze het einde! Klagen doet ze eigenlijk amper. Vandaar zijn we er nog meer van overtuigd dat ze deze vieze ziekte zal verslaan."





Vijf kinderen

Melissa en Pieter proberen hun weg te zoeken in dit nieuwe leven. "Het is niet altijd makkelijk in een gezin met vijf kinderen. We willen natuurlijk niemand tekortdoen. Daarom splitsen we het ziekenhuisbezoek meestal op, zodat er altijd iemand thuis is om de andere kinderen op te vangen thuis. We moeten er nu staan zowel voor Myrthe als voor de andere kinderen. Daarom doet het ook zo'n deugd te zien en te weten dat je dit gevecht niet alleen moet aangaan. De hulp kwam heel spontaan op gang vanuit onze familie- en vriendenkring en dat ontroert ons heel erg. We hadden nooit gedacht dat zoveel mensen ons zouden steunen. Dagelijks krijgen we kaartjes van onbekende mensen en die opent Myrthe met veel plezier."





Nachtwacht

Ook in haar school wordt er hartverwarmend gereageerd. "De lieve juffen en directie steunen ons in de mate van het mogelijke. Zo gaan we soms nog eens langs in het klasje van Myrthe, op momenten dat ze zich goed voelt. We Skypen regelmatig ook met de klasgenootjes. Dat lijken misschien maar kleine dingetjes, maar voor Myrthe is het belangrijk om haar juf Vanessa en haar vriendjes even te kunnen zien."





Dromen doet Myrthe nog heel veel. "Als ze beter is, wil ze zeker naar Pony Park City. Die uitstap was eigenlijk gepland in april om haar verjaardag te vieren, maar door de situatie hebben we de reservering helaas moeten annuleren. Wat ze ook geweldig zou vinden is naar de Quick of Mc Donalds gaan met de personages van Nachtwacht of de meisjes van K3."