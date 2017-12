Stedelijk zwembad krijgt nieuwe vergunning 02u33 0

Het Stedelijk zwembad van Aarschot heeft een vergunning gekregen voor verdere uitbating. De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant heeft een vergunning verleend voor onbepaalde duur. De afgelopen twee jaar heeft het AGB Aarschot geïnvesteerd in de aanleg van een tankpiste, de installatie van een meetgoot en de aanpassing van het chloor- en zuurlokaal aan de huidige VLAREM-wetgeving. "We werkten een nieuw legionellabeheersplan uit, lieten een doorstromingsproef uitvoeren en maakten een overzicht van alle delen van de waterbehandelingsinstallaties", zegt AGB-voorzitter Bob Verstraete (Open Vld). "Het zwembad is klaar voor de toekomst. De voorbije jaren zagen we het aantal bezoekers stijgen."





(VDWT)