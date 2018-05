Start online ticketverkoop 01 juni 2018

Op zaterdag 2 juni start de online ticketverkoop van het nieuwe culturele seizoen van Het Gasthuis met meer dan 150 theater-, muziek- en comedyoptredens. "Op de website van het cultuurcentrum kan je terugvinden wat er allemaal plaatsvindt", aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). Onder meer Els De Schepper, Urbanus, Dimitri Leue en The Scabs komen langs. "Wie meerdere voorstellingen wil bekijken, koopt best een vriendenpas. Hiervoor betaal je tien euro per volwassene. Zo kan je bij de aankoop van tickets van twee voorstellingen er al je voordeel uithalen." Voor meer informatie: www.hetgasthuis.be (GMA)