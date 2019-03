Stadswandelingen gaan van start op 7 april VDWT

25 maart 2019

‘Aarschot wandelt’ gaat dit jaar van start op zondag 7 april en loopt tot oktober. Er staan zes rondleidingen op het programma. De stadsgidsen nemen je mee naar de meest bijzondere bezienswaardigheden van Aarschot in het centrum van de stad. De wandelingen starten elke eerste zondag van de maand om 14 uur aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Tijdens de stadswandeling wordt een bezoek gebracht aan de Vredesbeiaard. Vanuit die toren heb je een prachtig zicht op het stadsvernieuwingsproject De Torens. Vervolgens neemt de stadsgids je mee naar de Aarschotse volkstuintjes. In de loop van 2017 werd ter hoogte van de Orleanstoren een oude paardenweide omgevormd tot een vijftigtal moestuintjes voor de inwoners van de stad. Het plantseizoen is onlangs van start gegaan, waardoor de volkstuintjes zeker een bezoekje waard zijn.

Info via http://www.gidsenbondaarschot.be/page3.html