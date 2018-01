Stadswacht Georges gaat met pensioen 02u26 0 Foto Bollen

Stadswacht Georges Verbeeck hangt zijn paarse jas aan de haak. Hij mag genieten van een welverdiend pensioen. 'Jos van de gemeenschapswachten' was actief sinds 2000. Zeventien jaar lang hield hij sluikstorters en wildplakkers in het oog, graveerde hij fietsen en bracht hij bewonersbrieven en infobrochures van het stadsbestuur aan huis. Maar bovenal was hij een aanspreekpunt voor de Aarschottenaren. Hij werd nu uitgewuifd door zijn collega's Marceline De Roover en Ingrid Clymans.





(VDWT)