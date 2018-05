Stadsfabriek sluit, sportwinkel neemt over ZAAK VAN 650 VIERKANTE METER OPENT BEGIN JUNI GEERT MERTENS

18 mei 2018

02u31 0 Aarschot Na anderhalf jaar sluit de Stadsfabriek de deuren. Jonge ondernemers konden dankzij het project hun ideeën toetsen aan de praktijk en zagen meteen of het rendabel was om effectief een winkel te openen. Maar het pand werd nu overgenomen en in de vroegere Esprit-winkel opent straks een sportwinkel.

Repaircafés, verkoop van juwelen en textiel, workshops voor ondernemers of een cursus mandenvlechten. Het passeerde allemaal de revue in de Stadsfabriek. "De middenstand organiseerde er een 'Huis van de kerstman' en het pand deed onder meer dienst als een pop-upcafé. Ook scholieren toonden zich ondernemers in spe. Alle Aarschotse mini-ondernemingen zaten er een tijdje onder één dak", zegt schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V).





Het project was dus een schot in de roos. "De stad werd zelfs een van de laureaten 'Bedrijvige Kern' van Unizo", aldus Paglialunga. "Onze vindingrijkheid heeft er ook voor gezorgd dat het pand van de Stadsfabriek onder de aandacht kwam van een kandidaat-overnemer. Die is nu gevonden en het pand hangt binnenkort vol sportkledij. Een serieuze troef voor de Martelarenstraat."





De centrumstraat kreeg het de voorbije jaren bijzonder hard te verduren. De leegstand sloeg onverbiddelijk toe. Er verdwenen heel wat bekende zaken: Free Record Shop ging failliet en Schoenen Torfs verhuisde en talloze andere panden kwamen leeg te staan. Begin dit jaar kwam de straat nog in het nieuws, omdat Open Vld van het omkeren van de rijrichting een verkiezingsthema wil maken.





Hoe het nu verder moet met de projecten die nog in de Stadsfabriek gepland waren? "Er stonden nog twee projecten op stapel, maar die zullen plaatsvinden op twee andere locaties in de stad", zegt schepen Paglialunga. "Zo opent de pop-up 'Het Moederhuis' de deuren in het pand van het voormalige E-Jewels in de Martelarenstraat. Vier ondernemende mama's zetten hun ideale moederdagcadeautjes in de kijker. Kinderen kunnen zich ondertussen uitleven in een speelhoek. Daarnaast opent op 17 mei in de vroegere Free Record Shop een winkel rond tuinmeubelen en vinylplaten."





Niet stopgezet

Het project wordt dus zeker nog niet helemaal stopgezet, maar er moet wel een andere locatie gezocht worden om het in de toekomst te laten doorgaan.