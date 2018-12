Stadsbestuur wil auto’s om te delen Geert Mertens

11 december 2018

De stad Aarschot maakt plannen om een autodeelsysteem op het getouw te zetten. Om te beginnen wordt er een enquête georganiseerd. Op die manier krijgt ze een beeld van de interesse die er is.

“De stad krijgt regelmatig vragen over het invoeren van een autodeelsysteem”, zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Bedrijven, die dergelijke systemen aanbieden, vragen eerst een peiling naar de interesse van de inwoners.”

Daarom heeft de stad nu een enquête opgesteld. “Die bevat slechts enkele vraagjes en duurt maar een paar minuten om ze in te vullen”, klinkt het. “Als er genoeg Aarschottenaren de vragenlijst invullen, hebben we een goed beeld van waar er het meest nood is aan een autodeelsysteem”, aldus Rutten. “Pas dan kan de stad ook echt beginnen met het opzetten van autodelen.”

Doorn in het oog van veel mensen zijn de langparkeerders op de parking Centrum. Met het systeem kunnen auto’s door meerdere gezinnen gebruikt worden.