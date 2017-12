Stadsbestuur lanceert campagne #FieropAarschot op nieuwjaarsdrink 02u35 0 Aarschot Het stadsbestuur geeft een nieuwjaarsdrink voor haar inwoners op zondag 7 januari van 11 tot 12.30 uur op de Grote Markt. Er wordt geklonken op het nieuwe jaar maar ook de aftrap wordt gegeven voor de campagne #FieropAarschot.

"Vorige week ontvingen de Aarschottenaren een kerstkaart met de eindejaarswensen van het stadsbestuur", legt schepen van Communicatie Mattias Paglialunga (CD&V) uit.





"De kaart geeft recht op een draagtas of mok met het stadslogo. Tijdens de nieuwjaarsdrink kan je de kaart inruilen aan de promostand van de stad. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Aarschottenaren met hun tas of mok op de foto gaan. Nadien publiceren we de fotoreportage op de website, in het stadsmagazine en op de sociale media. Uit de deelnemers trekken we een winnaar, die een goodiebag wint met een Aarschotse cadeaubon en een streekpakket. De campagne #FieropAarschot zullen we op geregelde tijdstippen opnieuw leven inblazen met leuke acties en initiatieven voor alle inwoners." (VDWT)